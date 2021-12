Coronavirus Basilicata: “Per tamponi, vaccini e mascherine FFP2 famiglie in forte disagio”! La situazione

Così, in una nota, Gerardo de Grazia Confsal Basilicata:

“Accogliamo positivamente la volontà del governo regionale di investire nell’areazione meccanica nelle scuole.

Riteniamo sia uno dei sistemi più efficaci e utili per garantire la sicurezza e la continuità delle lezioni.

Purtroppo, con il continuo aumento dei casi, bisogna trovare soluzioni alternative e innovative per assicurare un minimo di ‘normalità.

I dati di ieri sono allarmanti, 464 dei 2.494 tamponi molecolari esaminati sono risultati positivi.

Con questi numeri, pensare di incrementare il tracciamento è impossibile, pura utopia.

Bisogna investire di più su nuovi siti vaccinali, in modo da velocizzare la somministrazione della terza dose e convincere, attraverso una seria informazione, gli indecisi.

Altro dato, di cui poco si parla e sul quale bisognerà intervenire, è il costo che sosterranno le famiglie per l’acquisto delle mascherine di tipo FFP2.

Abbiamo stimato che un nucleo di quattro persone, arriverà a spendere tra le novanta e le centoventi euro al mese, questo genera una situazione di forte disagio.

Il tutto va sommato al costo dei tamponi.

In questi giorni, stiamo assistendo a lunghe file davanti le farmacie della Basilicata di persone che attendono il proprio turno per effettuare, ovviamente a proprie spese, il tampone e trascorrere così in modo sereno l’ultimo dell’anno”.

