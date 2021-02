Coronavirus Basilicata: 44 guariti. Ecco i dati completi

La task force regionale comunica che ieri, 22 febbraio, sono stati processati 1.430 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 120 (e fra questi 114 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano:

1 persona residente in Lombardia e in isolamento a Matera

5 persone residenti e in isolamento in Puglia

2 residenti ad Accettura

1 ad Avigliano

3 a Bernalda

1 a Ferrandina

7 a Genzano di Lucania

1 a Grottole

1 a Lauria

9 a Maratea

18 a Matera

5 a Melfi

2 a Moliterno

7 a Montescaglioso

2 a Oppido Lucano

3 a Palazzo San Gervasio

1 a Picerno

2 a Pignola

4 a Pisticci

3 a Policoro

21 a Potenza

1 a Rapone

3 a Rionero in Vulture

1 a Scanzano Jonico

16 a Venosa.

La task force fa sapere che al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma Covid-19, si aggiungono ulteriori 36 positività riferite allo scorso 20 febbraio, data a partire dalla quale le persone interessate sono state comunque prese in carico dall’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Le 36 positività sono relative a 1 persone di nazionalità estera in isolamento a Matera, 3 residenti ad Accettura, 1 a Colobraro, 3 a Ferrandina, 1 a Matera, 1 a Montalbano Jonico, 10 a Montescaglioso, 3 a Pisticci, 11 a Policoro, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Tursi (in isolamento a Policoro).

Nella giornata di ieri 22 febbraio è deceduta 1 persona residente a Potenza e sono guariti 44 lucani, a cui si aggiungono 1 residente nel Lazio in isolamento a Muro Lucano, 1 residente nelle Marche in isolamento a Castelgrande, 1 persona residente e in isolamento in Campania e 1 persona residente e in isolamento in Puglia.

Le 44 guarigioni di residenti sono così distribuite sul territorio regionale:

1 ad Avigliano

1 a Castelgrande

3 a Lagonegro

4 a Lauria

1 a Marsicovetere

7 Matera

6 a Melfi

1 a Miglionico

1 a Montalbano Jonico

1 a Muro Lucano

3 a Paterno

2 a Pietragalla

2 a Pignola

3 a Policoro

1 a Pomarico

1 a Potenza

1 a Rionero in Vulture

1 a Tito

4 a Tolve.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.476, di cui 3.392 in isolamento domiciliare.

Sono 10.786 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 357 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 84:

a Potenza 27 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 9 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

a Matera 13 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 232.955 tamponi molecolari, di cui 215.589 sono risultati negativi, e sono state testate 142.341persone.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)