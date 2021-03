Coronavirus: a Ferrandina è una donna la prima vaccinata. Le foto

Continua la campagna vaccinale nel materano.

Iniziate le operazioni oggi anche a Ferrandina (MT): è una donna la prima vaccinata over 80.

Così il Sindaco, Gennaro Martoccia:

“Abbiamo vissuto un anno inedito per molti aspetti, che ci ha fatto spesso mancare i nostri affetti più cari, che ci ha rivelato la fragilità e le nostre fragilità.

Sono state giornate profondamente vissute e molto spesso sotto pressione.

Noi ce l’abbiamo messa tutta e stiamo sostenendo con forza la macchina logistico-organizzativa.

Ringraziamo il Distretto Locale Sanitario (tutto, perché ognuno ha contribuito e contribuirà alla buona riuscita), i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, indispensabili e generosi.

Ringraziamo i medici di medicina generale, che stanno vivendo in prima linea il peso delle conseguenze del contagio.

Abbiamo davvero tutti l’obbligo di fare in modo che tutto vada bene.

I dati non sono confortanti per cui la vaccinazione è un passo fondamentale per l’uscita da questa crisi dai vari volti.

La solidarietà è stato il volto di tutti coloro i quali in questo anno hanno votato il proprio tempo, le proprie energie, le proprie intelligenze, fuori e dentro l’Amministrazione.

In molti casi e per molti, questi sono stati i soli volti visti, con cui si è avuto un contatto umano.

Solo se saremo una comunità vera che accetta la sfida saremo in grado di superarla tutti insieme senza lasciare nessuno indietro.

Possiamo farcela”.

