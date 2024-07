“Con i tifosi e con la città alle spalle, è possibile che il Montescaglioso calcio diventi davvero un progetto ambizioso”: ecco le parole del nuovo Presidente

Lunga intervista concessa dal nuovo presidente del Montescaglioso calcio.

Sono passate poco più di tre settimane da quando è partito il progetto Montescaglioso calcio e da quando Filippo Ragone con il suo staff ha messo piede per la prima volta nella città dell’Abbazia diventando il punto di riferimento del club.

Abbiamo fatto una chiacchierata con il massimo esponente del club in vista della nuova stagione sportiva.

Che sensazioni avete provato dopo l’avvio delle pratiche che sanciscono la nascita del Montescaglioso Calcio?

Filippo Ragone:

“Ho percepito sin da subito le emozioni con l’onore di avviare un progetto meraviglioso in questa città, con il giusto entusiasmo di rappresentare il Montescaglioso calcio dove Raffaele Oliva ha messo a disposizione il logo e noi senza indugiare abbiamo dato il via a tutto ciò vivendolo con grande serietà e responsabilità.

Abbiamo sempre avuto colloqui e percepito che questa è una piazza che merita tanto che io personalmente ho sempre ammirato.

Fieri della nostra passione ed entusiasmo per quello che possiamo costruire insieme a Montescaglioso ci metteremo subito al lavoro”.

Siete stati accostati per la prima volta a Montescaglioso già alla fine dell’anno scorso. C’è stato un momento in questo periodo in cui avete preso questa decisione?

Ragone:

“Conquistando nuovamente la finale play off e mancando l’accesso alle fasi nazionali senza perdere, ci siamo resi conto che meritavamo di più, una maggiore gratificazione e sostegno per i nostri sforzi e risultati che sono sicuro troveremo in questa piazza.

La nostra storia è nota a tutti gli addetti lavori, abbiamo costruito un metodo di fare calcio, un format di lavoro, un calcio organizzato, nuovo, ambizioso ma educato, poi sono stati risultati a descrivere le nostre potenzialità.

In tre soli anni il nostro percorso ci ha portato al salto di categoria con vittoria della coppa Italia di Promozione e altre due stagioni da finale play off e spareggi nazionali per la serie D”.

Molti tifosi sono rimasti colpiti dalla vostra determinazione nell’arrivare in città con umiltà, rispetto ed in punta di piedi.

È corretto dire che in Montescaglioso avete visto grandi potenzialità?

Ragone:

“Abbiamo sempre messo le basi solide della struttura partendo dalle necessità logistiche e organizzative che al momento ci vedono più silenziosi, ma senza basi non si possono costruire realtà solide, funzionali.

Noi stiamo lavorando su questo.

Nel Montescaglioso calcio ci state mettendo tutta la vostra determinazione ed esperienza.

Qual è l’aspetto di questo Club e questa città che ha catturato la vostra immaginazione?

Ragone:

“Mi ha colpito la passione dei tifosi locali del Montescaglioso e dei cittadini montesi e quelli sparsi in tutto il mondo.

Gente fiera delle proprie radici, operosa, dinamica.

Il calcio potrebbe essere un volano per portare Montescaglioso in giro per la regione e non solo, fieri di un senso di appartenenza che caratterizza la gente di monte.

Con i tifosi e con la città alle spalle, è possibile che il Montescaglioso calcio diventi davvero un progetto ambizioso.

L’Eccellenza lucana sta assistendo a una sorta di rinascita negli ultimi tempi e questa acquisizione è un altro segnale positivo per il campionato.

Pensate che ci siano molte potenzialità di crescita nel calcio Lucano?

Ragone:

“Concedetemi un pizzico di orgoglio, abbiamo contribuito anche noi alla crescita del calcio lucano, ogni anno non vediamo l’ora di mettere i piedi in campo e iniziare.

Con tutte le altre squadre onoreremo la Basilicata.

Ci sono tante squadre che lavorano bene. parte importante di questo processo, ovviamente, sono le infrastrutture e noi siamo pienamente impegnati a lavorare con la città per una crescita globale , collaborativa e per essere da traino al fine di riqualificare un bellissimo nuovo stadio il prima possibile, come obbiettivo cittadino.

Per i tifosi che sono all’incessante ricerca di notizie in più sul vostro progetto stagionale?

Ragone:

“Sara un Montescaglioso calcio degno di loro, con il logo a cui sono legati ed i colori biancazzurri allestiremo una rosa importante, gli altri ci osservano con attenzione e come sempre non deluderemo nessuno, anzi.

I tifosi del Montescaglioso non vedono l’ora di veder vincere la loro squadra. Cosa potete promettere loro?

Ragone:

“Con i tifosi credo abbiamo obbiettivi comuni, sacrifichiamo tempo e risorse alle nostre vite e con la città possiamo giocarci un campionata testa alta con tutti.

Finora i nostri campionati non sono mai stati a testa bassa , concedetemi un pizzico di orgoglio.

Promettiamo di lavorare duro, in modo intelligente e strategico e di impegnarci al cento per cento con il Montescaglioso calcio. Abbiamo intenzione di ascoltare molto, cosa che abbiamo sempre fatto, allestire una società ed una squadra di cui essere orgogliosi, un club che si apprezzi, comprenda e condivida la loro passione e una proprietà che sia allo stesso tempo presente e onesta”.

La finestra di calcio mercato è aperta e i tifosi vogliono sapere cosa sta succedendo su diversi temi: Cosa ci potete dire?

Ragone:

“Comprendiamo perfettamente che i tifosi e i media siano all’incessante ricerca di notizie su ciò che sta accadendo, è normale nel mondo del calcio, ma il nostro modo di lavorare è diverso.

È più importante lavorare ,a breve completato l’iter burocratico annunciando le scelte tecniche, riconferme, mercato in entrata ed uscita fino ad una conferenza stampa pubblica per presentare le linee, obbiettivi, metodo di lavoro, ma cosa più importante incarnare le passioni della città e se la città risponde proveremo a sognare insieme”.

Vedete un grande potenziale di crescita del marchio del montescaglioso calcio nel mondo?

Ragone:

“Assolutamente si, il potenziale e ampio calcolando i tanti montesi nel mondo. Loro devono sapere della squadra di calcio della propria citta’con i tifosi, la passione, la storia e l’ambizione”.

In questo percorso incontrerete i tifosi?

Ragone:

“Sicuramente con loro vogliamo confrontarci.

Stiamo lavorando assiduamente per i preparativi per la nuova stagione.

Abbiamo tante idee ed iniziative ovviamente stiamo lavorando step per step..

E poi siamo impazienti di presentare tutti i giocatori e staff tecnico e dirigenziale.

Avete un messaggio per i tifosi del Montescaglioso?

Ragone:

“Ci metteremo tutto il cuore e la professionalità, lavoreremo incessantemente per costruire una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi per molti anni a venire.

Quindi sin da ora: ‘Forza Montescaglioso'”.

Nella foto il presidente del Montescaglioso calcio Filippo Ragone e i tifosi del Montescaglioso calcio