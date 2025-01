Capitale italiana della Cultura 2027, Aliano tra le finaliste! Questo il sostegno della Pro Loco Basilicata

La circolarità, l’accoglienza e l’abbraccio dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps e della Rete associativa Epli a sostegno di “Aliano terra dell’altrove” Città finalista Capitale Italiana della Cultura 2027 è il messaggio lanciato sui social appena appresa la notizia che il comune lucano è ad un passo dal traguardo.

Lo fa sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea:

“Rivolgiamo un plauso al Sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo per l’impegno profuso insieme al team ed al comitato scientifico che ha lavorato alla proposta progettuale e desideriamo sostenere in questa fase finale il borgo lucano facendo sentire tutto il nostro orgoglio per una straordinaria opportunità per la nostra terra”.

L’appello è stato prontamente accolto con entusiasmo dalle numerose Pro Loco e dalle tante associazioni lucane affiliate alla Rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane che grazie alla capacità dei social network Facebook e Instagram, tra tutti, stanno divulgando il progetto “Aliano terra dell’altrove” auspicando una vittoria collettiva della Regione Basilicata e del Sud d’Italia.

Ecco la locandina di Aliano finalista Capitale della Cultura 2027.