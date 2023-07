Cala di oltre il 40% il prezzo del pellet da riscaldamento: i dettagli

Il prezzo del pellet torna a scendere.

Come precisa il quotidiano nazionale, finalmente il prezzo del pellet torna a livelli pre-crisi e a somme accessibili a tutti.

Il pellet da riscaldamento, in base a quanto rileva l’associazione italiana per le energie agro-forestali, ha raggiunto il prezzo di 6,19 euro per un sacchetto da 15 Kg.

Il combustibile, che un tempo era il più conveniente, è tornato ad avere un prezzo molto simile a quello che aveva nella primavera del 2022.

La crisi che ha colpito questo combustibile, quindi, appare al momento superata.

Basti pensare ai 10,5 euro a sacchetto toccati a settembre 2022 e i 9,3 di gennaio 2023, per comprendere come sia proprio questo il momento giusto per fare scorte.

Spiega il direttore generale di Aiel Annalisa Paniz:

“Visto il calo del prezzo del pellet rilevato ad aprile il consiglio che possiamo dare ai consumatori è di acquistare il biocombustibile nel periodo estivo, quello più competitivo, per evitare i fisiologici aumenti attesi all’inizio della stagione termica”.

Anche se nei prossimi mesi dovessero esserci nuovi aumenti, sicuramente non saranno paragonabili a quelli dello scorso anno, sempre che non ci sia una nuova emergenza energetica.

Afferma l’amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese:

“L’energia dal legno e dalle biomasse è oggi un comparto che in Italia vale 4 miliardi di euro e coinvolge 14mila imprese in una filiera che va ‘dal bosco al camino”.a

