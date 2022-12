Brutto incidente sulla Bradanica: chiuso questo tratto di strada!

Anas fa sapere:

“Lungo la strada statale 655 “Bradanica” – per il recupero di un mezzo pesante incidentato – è provvisoriamente interdetto al transito un tratto in corrispondenza al km 75,700, nel territorio comunale di Montemilone (PZ).

Nel dettaglio, la strada è chiusa tra il km 68,500 (Venosa Sud) ed il km 76,100 (Palazzo San Gervasio), per permettere l’intervento della gru; il mezzo pesante era uscito fuori strada nella serata di ieri, in maniera autonoma, per cause in corso di accertamento.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione non appena l’intervento di recupero sarà ultimato”.

