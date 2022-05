Bonus sociale 2022: ecco di cosa si tratta e chi può usufruirne

Per affrontare il costante aumento dei costi delle bollette il governo ha stanziato, per i nuclei familiari con reddito Isee basso (fino a 12.000 euro o fino a 20.000 euro in presenza di 4 o più figli), il bonus sociale 2022.

Può usufruire di questo bonus anche chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e tutti i cittadini che soffrono di particolari patologie e necessitano di apparecchiature mediche.

Dal 2021 non è più necessario fare domanda.

Al bonus si accede automaticamente, ma solo per le famiglie che posseggono un ISEE aggiornato.

Chi rientra nella soglia massima di 12mila euro ISEE, ha diritto al Bonus Sociale per luce e gas dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Chi vuole ottenere il bonus per evidente e certificato disagio fisico deve invece fare invece domanda al Comune compilando il modulo di richiesta.a

a

