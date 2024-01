Bonus bollette 2024 per luce, acqua e gas: ecco tutte le novità

Il nuovo anno porta con sé novità importanti per quanto riguarda le agevolazioni sulle bollette di elettricità, acqua e gas.

Ricorda today che “fino al 31 dicembre 2023 era infatti possibile avvalersi bonus sociale potenziato, che prevedeva una soglia Isee fino a 15.000 euro oppure fino a 30mila euro nel caso in cui fossero presenti almeno quattro figli a carico.

Dal 1° gennaio si è invece tornati al bonus sociale ordinario, che comporta un forte restringimento della platea dei beneficiari.

Il bonus sociale ordinario è una forma di agevolazione per i nuclei a basso reddito già in vigore da anni, che solo per il 2023 ha avuto un potenziamento in virtù del “patto anti-inflazione”, che con la fine dell’anno è venuto meno.

Per quanto riguarda le bollette di gas e acqua, il bonus ordinario viene riconosciuto a chi ha un Isee non superiore a 9.530 euro, che salgono però fino a 20mila euro in presenza di almeno quattro figli a carico.

Per l’elettricità, invece, resta anche nel 2024 la soglia Isee di 15mila euro, che diventano 30mila per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.

Questo, però, solo per il primo trimestre del 2024: a partire dal 31 marzo stop anche al potenziamento del bonus sulla bolletta della luce.

Per coloro che rientrano nei requisiti di reddito, per ottenere gli aiuti non è necessario presentare alcuna richiesta: sarà sufficiente rinnovare l’Isee al 2024 presentando una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)”.