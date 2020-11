Bonus bici: nuovi fondi per gli esclusi! Ecco le ultime notizie

Nella giornata del click day del 3 Novembre si sono esauriti i 215 milioni di euro destinati al bonus bici, il tutto nel giro di 24 ore nonostante la piattaforma messa a punto dal Ministero avesse dato non pochi problemi agli utenti.

Si apprende tuttavia dal sole24ore che saranno stanziati nuovi fondi e gli esclusi potranno richiedere il bonus già dal 9 Novembre.

Niente click day però.

Ecco nel dettaglio la notizia:

“Per chi è rimasto escluso dal bonus mobilità, pur avendo in mano una fattura per l’acquisto di una bicicletta o un monopattino già effettuato, potrà rimettersi in coda per l’aggiudicazione di nuovi fondi che saranno stanziati.

A partire dal 9 Novembre e fino al 9 Dicembre chi non ha avuto accesso ai fondi potrà registrarsi alla piattaforma www.buonomobilita.it (la stessa del famigerato click day del 3-4 Novembre), caricando i propri dati e la fattura, stando a quanto comunicato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, sempre utilizzando Spid.

Il ministro ha confermato l’iniziativa il 6 Novembre: tutti coloro che hanno comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 Maggio al 2 Novembre e non sono riusciti ad ottenere il bonus mobilità perché i fondi erano finiti, potranno ripresentare la domanda sullo stesso sito e avranno il bonus ai primi dell’anno prossimo.

Il ministero aveva affermato fin dall’inizio di impegnarsi a rifondere tutte le richieste di bonus, grazie alla garanzia del ministero dell’Economia di mettere nella Legge di Bilancio nuovi fondi reperiti dalle aste verdi.

Ora riapre quindi la piattaforma che servirà al ministero per avere la reale dimensione dei volumi di fondi necessari per le richieste rimaste inevase.

I fondi saranno poi stanziati nella Legge di Bilancio 2021 e saranno disponibili presumibilmente con il nuovo anno.

Il ministero sottolinea il suo impegno a soddisfare tutte le richieste e quindi invita gli aventi diritto a non accalcarsi nelle prime ore sulla piattaforma, perché indipendentemente dalla data di acquisto e dal momento di immissione dei dati i fondi saranno sufficienti per tutte le richieste.

Si ricorda che il bonus bicicletta previsto dal Decreto Rilancio prevede un incentivo pari al 60%, fino a un massimo di 500 euro, della somma per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini o altri mezzi alternativi di micromobilità elettrica e per la sottoscrizione di abbonamenti a servizi di mobilità in sharing (automobili rigorosamente escluse).

L’impegno per incentivare la mobilità sostenibile per agevolare il trasporto, soprattutto nelle grandi città, rimane invariato anche dopo l’ulteriore tranche di fondi per chi non ha acquistato un mezzo e vorrà farlo nei prossimi mesi.

Da Gennaio, secondo quanto spiegato dal ministro, potranno usufruire dei vecchi benefici rottamando un veicolo inquinante”.

