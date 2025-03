Bernalda, rimossi i rifiuti in questa zona: “si spera che gli abbandoni non avvengano più”. Ecco le foto

“Rimossi i rifiuti abbandonati sulle pendici di Via Boreale e Via Occidentale”.

Sottolinea l’amministrazione del comune di Bernalda:

“L’intervento di rimozione e pulizia, ultimato in data odierna, restituisce decoro al panorama circostante l’abitato del centro storico, ora sgombro da rifiuti.

È auspicabile che tale intervento, sia ritenuto eccezionale e che gli abbandoni non avvengano come accaduto in passato confidando nella collaborazione di tutti i cittadini.

‘Ogni cittadino ha il potere di fare della propria città un posto migliore’”.

Ecco le foto dei rifiuti recuperati.