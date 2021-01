Bernalda, non si fermano le ricerche di Angelo: la figlia e il Sindaco lanciano l’appello! Ecco come dare il vostro aiuto

A Bernalda (MT) continuano le ricerche di Angelo Ferrante.

L’uomo di 77 anni è scomparso nella giornata del 6 Gennaio 2021: si era allontanato di casa per andare in campagna.

Sono trascorsi 20 giorni dall’accaduto.

La sua automobile è stata ritrovata, ma di lui ancora nessuna traccia.

Ad interessarsi del caso anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Al momento della scomparsa indossava felpa blu scura, pantaloni blu e scarponcini, occhiali e un cappello giallo con visiera.

Diversi gli appelli e le azioni messe in campo per ritrovarlo, non ultimo quello lanciato, nella giornata di ieri (26 Gennaio 2021), dai Cittadini attivi di Bernalda e Metaponto.

Nonostante la sospensione delle ricerche, disposta dal Prefetto di Matera, la famiglia non intende fermarsi.

Rocchina, figlia del sig. Angelo, insieme al Sindaco Domenico Tataranno, ha lanciato un nuovo appello, rivolto a tutti coloro che frequentano abitualmente la zona della Bufalara, affinché segnalino qualsiasi cosa ritengano utile alle ricerche al numero 3701019647 o con una segnalazione anonima al numero 3475922521.

Così il Primo cittadino:

“Tutti coloro che frequentano la zona della Bufalara (che confina con il territorio di Montescaglioso) continuino le ricerche: certo non saranno azioni coordinate, però non dobbiamo dimenticarci di questa pena che la famiglia sta provando. Diamo una mano!”.

Così la figlia della persona scomparsa:

“Siamo qui a chiedere il vostro aiuto.

È una situazione difficile perché alla morte ci si rassegna ma alla scomparsa no.

Io chiedo a tutta la cittadinanza di darci una mano.

Mio padre non è la prima persona che scompare in quella zona di Bernalda (MT).

Una persona nel 2021 non può scomparire nel nulla.

Spero nella vostra generosità.

Ringrazio chi ha partecipato alle ricerche ‘ufficiali’, chi ci sta ancora aiutando in quelle ‘ufficiose'”.

