Bernalda: dopo il rinvio per maltempo, torna il Trofeo San Bernardino, la manifestazione ciclistica baby! Ecco quando

Dopo il rinvio forzato a causa del maltempo il 14 Maggio scorso, nuovamente in pieno fervore l’organizzazione del Trofeo San Bernardino, la manifestazione ciclistica baby di età compresa tra i 7 e i 12 anni che avrà luogo Domenica 4 Giugno a Bernalda.

Gli organizzatori di Re-Cycling Bernalda si stanno mobilitando per l’ottima riuscita della manifestazione valevole come prima prova del campionato regionale giovanissimi per società gimkana-sprint e anche la seconda fase regionale di BicImparo Joy of Moving.

Appuntamento a partire dalle 16:00 in Largo San Donato antistante il parcheggio Palacampagna.

EBOLI (CAMPANIA) – La XCO Monti di Eboli ha dato un esito più che eclatante sotto l’aspetto della partecipazione record (200 atleti) da quasi tutte le regioni d’Italia: merito dell’organizzazione curata in prima persona dalla Rampikevoli Mtb, supportata dalla Comunità Emmanuel, per una manifestazione di mountain bike cross country all’insegna della tradizione e del rinnovamento che l’hanno vista sempre più apprezzata dagli addetti ai lavori e dagli appassionati del ciclismo fuoristrada.

Le donne lucane hanno raccolto il miglior risultato nella trasferta campana con:

Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano – 2°donne esordienti),

Dalila Langone (Loco Bikers – 3°juniores donne),

Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) rispettivamente prima e seconda tra le élite donne.

I LEADER “LUCANI” DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO TRE PROVE

Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce).

