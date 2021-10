Basilicata, scoperti altri lavoratori in nero. Ecco l’operazione della Finanza

Nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziarie disposte e coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, le fiamme gialle della Tenenza di Viggiano hanno sanzionato una nota pescheria della Val d’Agri per plurime irregolarità che vanno dall’impiego di lavoratori in nero alla vendita di pesce in assenza delle previste autorizzazioni amministrative.

Più in dettaglio, i finanzieri hanno individuato, in un Comune della Val d’Agri, due lavoratori intenti alla commercializzazione di prodotti ittici su aree pubbliche in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, anche di quelle poste a tutela della salute dei consumatori.

Pertanto, i finanzieri di Viggiano hanno sequestrato la merce destinata alla vendita, le attrezzature utilizzate ed un veicolo, comminando sanzioni amministrative per circa 40.000 Euro.

I successivi approfondimenti operati dalle fiamme gialle hanno permesso altresì di accertare che i due lavoratori erano impiegati “in nero”; uno di questi percepiva il reddito di cittadinanza mentre l’altro l’indennità di disoccupazione.

A conclusione del servizio, le fiamme gialle hanno segnalato due responsabili all’A.G. per il reato di truffa e un altro per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza ed avviato immediatamente le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite e per la decadenza della fruizione sia dell’indennità di disoccupazione sia del reddito di cittadinanza.

In relazione all’attività di cui sopra – che verranno proseguite ed intensificate ulteriormente dal Comando Provinciale Potenza – la Guardia di Finanza tiene ad evidenziare come l’indebito accesso a prestazioni sociali assistenziali generi iniquità e mini la coesione sociale.

I cittadini onesti e coloro che hanno concretamente bisogno di assistenza devono sentirsi tutelati dall’attenzione investigativa che il Corpo costantemente rivolge a quanti si pongono volontariamente al di fuori delle regole, sottraendo le risorse destinate a chi ne ha effettivamente bisogno.a

