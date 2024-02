Basilicata in lutto per Imperio Napolitano: “È stato uno dei personaggi di spicco della Dc”. Il ricordo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Peppino Molinari:

“Imperio Napolitano ci ha lasciato con la sua professionalità di valente avvocato, docente di diritto all’istituto ragioneria Leonardo Da Vinci di Potenza ma soprattutto con la sua umanità e disponibilità verso tutti.

Dirigente della Democrazia Cristiana di cui è stato segretario provinciale nel periodo 1974-75 in un momento di grande delicatezza per la vita e l’unità del partito; direttore del Popolo Lucano mensile di informazione del partito.

Consigliere comunale di Potenza dal 1965 al 1975; assessore alle campagne Napolitano; è stato uno dei personaggi di spicco della Dc potentina, proveniente da una formazione nelle organizzazioni del mondo cattolico (ACLI).

Conseguì ripetutamente enormi successi personali nelle elezioni amministrative.

Il momento di maggiore affiatamento con la città di Potenza fu nel 1970 quando da candidato nella lista Dc raccolse 4773 preferenze: un vero record!

Nel 1970 fu nominato presidente dell’ospedale San Carlo di cui contribuì in maniera determinante alla realizzazione del nuovo San Carlo dove è attualmente ubicato, una struttura di eccellenza medica ed all’avanguardia dal punto di vista tecnico ed architettonico per quegli anni.

E’ stato un uomo del fare, mite, buono ed anche quando a metà degli anni 70 uscì dalla scena politica lo fece in punta di piedi, senza rumore, come era nel suo carattere dedicandosi alla professione di avvocato diventando un punto di riferimento per molti giovani.

Imperio in questi anni non ha mai spezzato quel filo che lo ha tenuto legato ai tanti amici della città di Potenza che lo hanno stimato e rispettato ed ai quali non ha fatto mai mancare i suoi consigli e suggerimenti.

E’ stato un privilegio ed un onore averti avuto nella grande famiglia democristiana della Basilicata!”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.