“In Basilicata il sistema ricettivo più apprezzato d’Italia”. I dettagli

“Anche quest’anno il Trentino Alto Adige, con 112,1 punti, mantiene salda la prima posizione nella classifica generale del Regional Tourism Reputation Index dell’istituto Demoskopika“, che l’ANSA, come fa sapere in una nota: “pubblica in anteprima e che è giunto alla sua settima edizione consecutiva, sulla base dei seguenti indicatori: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, loro social appeal presso gli stakeholder.

Alla Basilicata, con 112,9 punti, il primato del sistema ricettivo ‘più apprezzato’ d’Italia secondo le valutazioni positive dei turisti su oltre 4 mila strutture rilevate“.