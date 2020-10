Basilicata: il Presidente Bardi riceve l’Ambasciatore della Georgia. I dettagli

Sono questi gli argomenti trattati nella visita che l’Ambasciatore della Georgia, Konstantine Surguladze, accompagnato dal Console Generale di Georgia a Bari, Vakhtang Andguladze, ha fatto al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La Georgia è oggi uno Stato più sicuro, strategicamente posizionato tra Europa e Asia e logisticamente ben collegato con la Cina.

Sono tanti i settori in cui possono nascere anche con la Basilicata relazioni commerciali interessanti, a partire dalla produzione dei vini.

Sono infatti già tanti i produttori italiani che hanno mostrato interesse alle tecniche di affinamento georgiane in tradizionali otri di argilla cotta, una opportunità che potrebbe essere colta anche in Basilicata per sperimentare nuove fragranze”.

Ha commentato il Presidente Bardi:

“È stato un incontro interessante.

Ho avuto modo di apprendere interessanti informazioni sia riguardo all’attuale situazione politico-economica della Georgia, sia in merito alle possibilità di collaborazione e scambio che possono nascere nei settori del commercio e del turismo”.

Ha detto l’Ambasciatore Surguladze:

“È la prima volta che visito La Basilicata e ho conosciuto una terra molto ospitale. Con il presidente Bardi ho avuto un colloquio fruttuoso dal quale spero possano nascere interessanti relazioni commerciali e culturali”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)