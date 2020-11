Dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva:

“Non serve a nessuno una frattura tra i sindaci e la Giunta regionale, per il bene di tutti è necessario che i vari enti lavorino all’unisono.

Bisogna assolutamente evitare le contrapposizioni tra istituzioni.

Il Covid 19 è forte e non facilmente battibile.

Purtroppo è così.

Leggo di dissapori da parte dell’Anci di Basilicata che non si sentirebbe abbastanza coinvolta nella gestione dell’emergenza da parte della presidenza della Regione Basilicata.

Eppure è indiscutibile che i sindaci siano i più grandi conoscitori delle problematiche di prossimità e delle difficoltà reali della macchina organizzativa.

C’è stato un incontro online in cui ai sindaci è stato concesso pochissimo tempo.

Al netto delle polemiche che non mi appassionano e non servono a difendere la salute dei cittadini credo che vada ristabilito nell’immediato un clima di collaborazione e confronto.

I sindaci, ultima frontiera delle istituzioni nei territori, sono spesso chiamati a sforzi titanici anche a ‘mani nude’ e quindi sarebbe utile per tutti che la Regione li coinvolgesse sempre inserendo l’Anci nella cabina di regia permanente.

É anche vero che il carico di responsabilità in capo alle Regioni in questo momento rende complessa anche l’interlocuzione più semplice.

Per questo sicuro della buona volontà di tutti mi auguro che già nelle prossime ore si ristabilisca un rapporto di confronto virtuoso che gioverebbe in primis alla stessa Giunta regionale”.Basilicata: “Il Covid è forte e non facilmente battibile. Se si vuole sopraffarlo è necessario che i vari enti lavorino insieme”

