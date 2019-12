Basilicata, il cantante Al Bano in Regione: “Vogliamo viaggiare alla stessa velocità di tutti gli europei”

Il cantante pugliese Al Bano, accompagnato dai rappresentati dell’associazione L’isola che non c’è di Latiano (Brindisi), ha incontrato ieri sera il presidente della Regione Vito Bardi e gli assessori Merra, Cupparo e Rosa per lanciare il suo appello rivolto all’Europa per una più efficace alta velocità anche al Sud Italia.

Ha detto Al Bano:

“Vogliamo viaggiare alla stessa velocità di tutti gli europei perché anche noi abbiamo scelto di essere europei”.

Ha replicato Bardi:

“Puntiamo al difficile lavoro di rafforzamento delle infrastrutture spendendo tutte le energie possibili per sollecitare Ferrovie dello Stato, Anas e tutti gli altri enti proposti ad imprime una forte accelerazione alle opere già pianificate, ma anche alla progettualità di quelle infrastrutture necessarie a rendere più velocemente raggiungibili i nostri territori.

Ho già formulato nei giorni scorsi a Matera queste richieste al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e contiamo di approfondire al più presto questi argomenti in maniera più puntuale”.