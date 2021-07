Basilicata: è la CANTINA DI VENOSA la miglior impresa del settore e tra le migliori a vocazione internazionale! Complimenti

Cantina di Venosa è stata insignita del Premio Industria Felix dal Comitato Scientifico coordinato dal vicepresidente nazionale di Confindustria, l’ingegner Vito Grassi, e dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli.

Venerdì 2 Luglio 2021, nell’esclusiva cornice del Castello Aragonese di Taranto, è stata conferita un’Alta Onorificenza di Bilancio con la seguente motivazione:

“Miglior impresa del settore vitivinicoltura e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata”.

Durante la cerimonia, Francesco Perillo, Presidente di Cantina di Venosa, nel ritirare il premio ha dichiarato:

“Ringrazio a nome dei 350 soci e di tutti i collaboratori, Industria Felix per averci onorato di questo prestigiosa onorificenza, che vede premiato il grande lavoro svolto in questi anni, le nostre azioni e la nostra visione del futuro, che ci hanno portati ad uscire dal quel retaggio negativo dovuto ai periodi di crisi economica e sanitaria, puntando sulla produzione di vini di alta qualità, alla sostenibilità ambientale e all’espansione commerciale a livello nazionale e internazionale.

Sono orgoglioso di questo premio, perché sono sempre più convinto di fare il mestiere più bello del mondo: quello del contadino vignaiolo a cui nessun obiettivo è precluso”.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.

Facciamo i complimenti al Direttore Antonio Teora e al Presidente Francesco Perillo (di seguito la foto della premiazione).

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)