Basilicata: “è grave la carenza di personale ATA negli istituti scolastici”! La richiesta al governo

“Ho depositato questa mattina una mozione che affronta il tema della carenza di personale ATA negli istituti scolastici.

Per affrontare la mancanza di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole, è necessario che il Governo nazionale utilizzi le graduatorie in essere, e bandisca nuovi concorsi“.

Così il Consigliere Aliandro che sottolinea:

“In tal senso ho ritenuto di presentare una mozione, in linea con il sentire anche di altre regioni, per risolvere la piaga della mancanza di personale scolastico preparato e preposto al compito.

Non è solo questione di giustizia sociale e correttezza, ma anche di competenze professionali, visto che ai collaboratori scolastici sono affidati compiti di sorveglianza e sicurezza all’interno delle scuole, che non possono essere demandati a chiunque.

Nel corso degli ultimi due anni, a causa della pandemia, l’organico cosiddetto Covid ha tamponato almeno in parte la carenza di personale, ma è necessario che via sia un personale adeguato anche nei numeri.

Chiedo, altresì, che il Governo regionale in mancanza di fondi ministeriali, avvii progetti che possano sopperire all’assunzione del personale ATA mancante in organico e che vi siano misure strutturali per produrre risultati duraturi nel tempo, non limitate al solo anno scolastico corrente, ma che diano garanzie occupazionali a questa fascia di lavoratori della scuola e consentano una programmazione di più ampio respiro”.

