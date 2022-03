Basilicata: seduta straordinaria del Consiglio. Ecco i dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, alle ore 15:30 di Lunedì 28 Marzo 2022, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro N. 4.

All’ordine del giorno la Mozione di sfiducia, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto regionale, presentata dai consiglieri Carlucci, Cifarelli, Leggieri, Perrino e Pittella ed acquisita al protocollo consiliare il 18 Marzo 2022.

Sarà consentito, come da richiesta pervenuta in data 23 Marzo 2022, il collegamento da remoto esclusivamente ai Consiglieri affetti da Covid_19, sulla base di motivata e documentata richiesta da presentare entro le ore 10:00 del 28 Marzo 2022 alla Segreteria dell’Assemblea.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana.

Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)