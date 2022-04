Basilicata: Coldiretti in Regione per evitare la chiusura di molte aziende agricole! Questa la situazione

È in programma domani a Potenza, presso la sala Inguscio della Regione Basilicata, un incontro organizzato dalla Coldiretti e al quale sono stati invitati a partecipare il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, i presidenti delle Commissioni consiliari e i vari capigruppo dei partiti “proprio per condividere l’urgenza del momento di crisi che il comparto sta vivendo e valutare le risposte che la Regione Basilicata vorrà dare”.

Per il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, e il direttore regionale, Aldo Mattia:

“sicuramente la situazione, in questa fase, appare molto complessa, anche per la politica regionale, e di difficile soluzione, a maggior ragione se si considera che a condizionarla negativamente sono gli aumenti indiscriminati della maggior parte dei fattori di produzione, probabilmente addebitabili a fattori esogeni e non locali (post pandemia, guerra in Ucraina e momenti speculativi evidenti), ma abbiamo comunque l’obbligo di individuare possibili soluzioni, proprio per evitare la chiusura di molte aziende agricole con gravi ripercussioni sociali ed economiche”.

All’incontro parteciperanno una quarantina di consiglieri della Coldiretti lucana assieme ai vertici provinciali e regionali.a

