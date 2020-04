Basilicata, borse di studio: spostati i termini per la trasmissione al Ministero dell’Istruzione degli studenti beneficiari

In merito al differimento dei termini relativi all’avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio riferite all’anno scolastico 2019/2020, beneficiari gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, il Dipartimento regionale alle Politiche di Sviluppo precisa che il nuovo termine è stato fissato sulla base di quanto stabilito dal ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico).

Infatti, con nota n. 1042 del 10/03/2020, a firma del dr. Filippone, il Miur, a seguito delle segnalazioni delle diverse Regioni, ha rilevato la necessità di acconsentire “ad una proroga delle tempistiche per la trasmissione degli elenchi contenenti tutti i dati corretti degli studenti, anche al fine di salvaguardare la possibilità per il più ampio numero di famiglie beneficiarie di accedere alle borse di studio di cui all’oggetto”, spostando i termini per la trasmissione al ministero dell’Istruzione degli studenti beneficiari da parte delle Regioni al 31 maggio.

Appare evidente, pertanto, che l’ufficio avrà solo circa 10 giorni per l’istruttoria delle domande (si precisa che lo scorso anno sono pervenute 1300 istanze).

In ogni caso, sottolinea il Dipartimento, l’avviso stabilisce che, qualora il Miur dovesse concedere un’altra proroga, l’ufficio stabilirà una diversa scadenza.

Nei prossimi giorni, infine, sarà inoltrata una nota al Miur per chiedere un ulteriore differimento, illustrando le difficoltà che si stanno incontrando.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)