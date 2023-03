Basentana: tra Pisticci e Ferrandina installata la nuova barriera spartitraffico! I dettagli

Lungo la strada statale 407 “Basentana” Anas ha ultimato oggi, con anticipo di oltre 20 giorni sul cronoprogramma dei lavori, la riqualificazione della tratta stradale compresa tra Ferrandina (km 68,400) e Pisticci (km 76,400) – Lotto D, tronchi 2 e 3 – in provincia di Matera, per un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, con la rimozione del restringimento di carreggiata attivo per i lavori in corrispondenza del km 68,400 (in direzione di Metaponto), si sono concluse le attività che hanno permesso, principalmente, la realizzazione dello spartitraffico centrale (precedentemente assente) con barriera in calcestruzzo Anas del tipo NDBA (National Dynamic Barrier Anas), di ultima generazione.

I lavori rientrano nel più ampio intervento di riqualificazione dell’intero itinerario basentano (costituito da Raccordo Autostradale 5 ed SS407)

Inoltre si è proceduto, alla realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma e di una banchina laterale pavimentata, oltre a nuovi tratti di pavimentazione con la relativa segnaletica orizzontale.

L’intervento ha permesso l’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità della infrastruttura stradale, grazie alla separazione dei flussi di traffico, impedendo tra l’altro pericolose manovre di inversione di marcia o svolte, con invasione della carreggiata opposta.

Inoltre, tra i mesi di marzo ed aprile, nell’ambito del più complessivo intervento di Anas finalizzato a dotare la SS407 “Basentana” di 60 km di spartitraffico, è prevista la conclusione di lavori della stessa barriera NDBA (Lotto D, tronco 1) tra il km 64,400 ed il km 68,400 a Ferrandina – in continuità con la tratta ultimata oggi – per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro e tra Calciano (km 40,320) e Garaguso (km 42,220) – Lotto A – per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro.a

