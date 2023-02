Bardi: “Solidarietà alla Presidente Meloni e al ministro Crosetto, destinatari di una lettera di minaccia”. Ecco cosa sta succedendo

Alla redazione del Resto del Carlino è arrivata una lettera di avvertimento a Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

Alla persona che l’ha inviata al quotidiano non piace la posizione del premier e del ministro della Difesa sulla guerra in Ucraina.

“Sempre in redazione è stata recapitata ieri una lettera, con toni di minaccia contro la politica in relazione al conflitto in Ucraina”, si legge sul quotidiano dove spunta l’avvertimento:

“Le diamo quaranta giorni per rivedere questo atteggiamento servile – scrive l’anonimo mittente nel testo riportato -.

In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti”.

Scrive in proposito il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Solidarietà alla Presidente Meloni e al ministro Crosetto, destinatari di una lettera, inviata al Resto del Carlino, al cui interno vi sono gravissime minacce da parte degli anarchici.

Lo Stato reagisca con forza.

Mi auguro vi sia la massima unità di tutte le forze politiche“.

