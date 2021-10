L’Azienda Sanitaria di Matera comunica che dal 10 novembre la sede vaccinale di Tinchi, a causa della notevole riduzione delle somministrazioni, sarà aperta tutti i giorni solo di mattina, compresi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Gli utenti che si erano già prenotati sulla Piattaforma di Poste verranno contattati per ricevere data e orario in cui recarsi per la vaccinazione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)