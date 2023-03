Ater Matera: in corso i lavori per il primo cantiere Superbonus 110% e Sismabonus in questo Comune della provincia! Ecco le foto

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa su disposizione dell’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, Avv. Lucrezia Guida:

“Sono in corso i lavori per il primo cantiere Superbonus 110% e Sismabonus a Irsina, in provincia di Matera.

L’intervento riguarda la demolizione e la ricostruzione di un edificio a proprietà mista pubblico-privato situato in via Lamarmora 3, composto da sei unità immobiliari, quattro di proprietà dell’ATER di Matera e due di privati.

Il progetto beneficia degli incentivi statali legati al Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e al Sismabonus per interventi antisismici, e prevede anche l’efficientamento energetico dell’edificio, che sarà realizzato in conformità con i moderni standard abitativi.

Sono previsti l’installazione di pannelli fotovoltaici per assicurare l’alimentazione da fonti rinnovabili dell’energia condominiale e l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore.

Il termine dei lavori è previsto per gli inizi del 2024, mentre l’importo complessivo dei lavori è di circa € 1.150.000,00.

La proficua collaborazione dell’area tecnica dell’Ente con soggetti privati; il 2023 sarà un anno in cui si concretizzeranno molti degli sforzi profusi dall’Ente nella Provincia di Matera”.

