Associazioni bernaldesi e metapontine insieme per uscire dalla pesante crisi economica! Ecco i dettagli

Le associazioni bernaldesi e metapontine insieme per mettere sul tavolo strategie e soluzioni per uscire dalla pesante crisi economica, causata dalla pandemia in corso.

In una lettera inviata al Commissario Prefettizio di Bernalda (MT) le loro richieste:

“Gentilissimo commissario, dott.ssa Mariarita Iaculli,

Come Lei sicuramente osserva quotidianamente nel ruolo di grande responsabilità di Commissario della nostra comunità (che ha deciso di accettare con grande coraggio e per questo la ringraziamo a nome della Comunità), la situazione generale è oggi molto complessa per la pandemia globale in atto.

Alle problematiche sanitarie che sono certamente prioritarie, sono strettamente legate le difficoltà dovute ad oltre un anno di restrizioni, chiusure e limitazioni delle libertà personali, che hanno colpito tutti, generando diverse problematiche sociali ed economiche per molte fasce della popolazione bernaldese e metapontina, che se non tempestivamente affrontante rischiano di diventare irreversibili.

Per questo un gruppo di cittadini, fortemente rappresentativi della società civile bernaldese e metapontina, si è incontrata in piena sicurezza, sabato 24 aprile.

Erano presenti rappresentanti di circa 30 associazioni che operano nel territorio comunale con più di 3000 associati in totale e con tutta la popolazione come utenza di riferimento tra cui:

Associazioni datoriali (commercianti, artigiani, imprenditori, agricoltori, imprenditori turistici ed altri);

Associazioni del terzo settore (volontariato, sportive, protezione civile, religiose, laiche, comitati feste patronali di Bernalda e Metaponto, Croce Rossa, Proloco di Bernalda, Proloco di Metaponto ed altri).

Probabilmente è la prima volta che una rappresentanza così ampia della comunità si è confrontata con l’intento di condividere le esperienze di difficoltà e aiuto che già sostengono le singole realtà cercando soluzioni comuni.

Dalla condivisione è emerso la necessità di unirsi in un “Comitato di Associazioni” utile per interagire con l’istituzioni per il Bene Comune.

Pur consapevoli che il Suo mandato ha un orizzonte breve rispetto all’accompagnamento alle prossime elezioni comunali di autunno, nel frattempo però si appresta ad iniziare la stagione turistica estiva da cui mai come quest’anno, dipende molta dell’economia e del futuro di Bernalda e Metaponto.

Conoscendo bene il suo operato contraddistinto sempre da scelte di buon senso nell’interesse della collettività, la dedizione che Ella ha sempre avuto nei confronti della comunità bernaldese nelle Sue precedenti esperienze, la Sua particolare “sensibilità” in merito all’offerta turistica territoriale più volte sottolineata nei Suoi interventi pubblici e ancora di più dimostrata con fatti concreti, come i recenti provvedimenti da Lei adottati per restituire il decoro al Lungomare di Metaponto, chiedendo con un ordinanza urgente, di ripristinare e mettere in sicurezza alcuni immobili sia pubblici che privati.

Pertanto con la presente Le chiediamo la possibilità di incontrare una piccola delegazione del nascente Comitato delle Associazioni, nei modi e nei tempi da Lei più graditi per ascoltare le istanze dirette della società civile di Bernalda e Metaponto e per confermare la nostra disponibilità a collaborare attivamente e direttamente a tutte le iniziative che l’Amministrazione Comunale sotto la Sua guida vorrà intraprendere e programmare per il prossimo futuro in funzione del Bene Comune della comunità.

Con rispetto e fiducia:

Ass. ATTIVA Imprenditori della MAGNA GRECIA;

ASS. LEUCIPPO;

ASS. VIVA commercianti e artigiani BERNALDA e METAPONTO;

ASS. CEA B&M;

Ass. FESTA SAN BERNARDINO DA SIENA di BERNALDA;

COMITATO FESTA DI SAN LEONE MAGNO DI METAPONTO;

PRO LOCO BERNALDA;

PRO LOCO METAPONTO;

COMITATO FESTA SS. MEDICI di BERNALDA;

COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE;

ASS. CESARIA QUARTA METAPONTO;

ASS. CARNEVALE DI METAPONTO;

ASSOCIAZIONE CATTOLICA RAGAZZI DI BERNALDA;

AGESCI METAPONTO;

AGESCI BERNALDA;

ASS. METAPONTUM;

ASD BERNALDA FUTSAL C5;

ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

ASD FOSSO SAN ROCCO BERNALDA;

ASD GREEN PARK BERNALDA;

ASS. Gruppo storico PIAZZA SAN BERNARDINO;

ASS. MARIAM LUCANO AMARO;

ASS. CULTURALE ULISSE BERNALDA;

ASS. Gruppo Storico LION DU LYS MONFORT BERNALDA;

Ass. GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA- PROTEZIONE CIVILE;

ASS. CITTADINO VIGILE-PROTEZIONE CIVILE;

ASS. VOLONTARI DEL METAPONTINO;

ASS. MABEM mamme di Bernalda e Metaponto;

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI BERNALDA E METAPONTO;

ASS. LUCANIA 131″.

