Andrea Cerverizzo è il nuovo Delegato Regionale del WWF di Basilicata! Auguri di buon lavoro

Una lunga esperienza come naturalista, educatore ambientale e una carriera ricca di riconoscimenti, è il curriculum di Andrea Cerverizzo, il nuovo Delegato Regionale del WWF di Basilicata che subentra a Mario Musacchio.

Ha dichiarato Andrea Cerverizzo:

“Sono grato ai soci del WWF di Basilicata che hanno proposto il mio nome, al Consiglio Nazionale che mi ha nominato e a Mario Musacchio per il lavoro che ha svolto in questi anni dal quale prendo il testimone di una Associazione presente sul territorio regionale capace di dialogare in maniera costruttiva con le istituzioni locali.

Ho accettato questo incarico sapendo di poter contare su una squadra straordinaria formata da persone competenti e Organizzazioni Aggregate attive.

Come Delegato Regionale del WWF di Basilicata voglio dare continuità all’eccellente lavoro che è stato portato avanti dalla rete e che oggi più che mai dobbiamo riproporre con maggiore rigore e consapevolezza mettendo insieme società civile e mondo scientifico, in particolare sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, del lavoro per costruire una società più giusta e inclusiva che rappresentano da sempre un patrimonio comune del WWF”.

Ha dichiarato il Delegato Regionale del WWF di Basilicata uscente Mario Musacchio:

“Gli anni trascorsi nel WWF lucano sono stati caratterizzati da eventi di aggressione al territorio in cui si è cercato di arginare e si cercato contestualmente di creare una nuova consapevolezza tra i cittadini facendo si che i valori fondanti come la tutela della natura si traducano in coerenza.

Esprimo pertanto, la mia riconoscenza ai rappresentanti del terzo settore e alle istituzioni con cui si è instaurata una proficua collaborazione.

Ringrazio e abbraccio la base dei soci WWF, con immensa gratitudine per chi mi ha sostenuto, pur non rappresentando più l’Associazione a livello regionale, quei valori a me riconosciuti continueranno a ispirarmi sempre di più”.

Continua WWF Basilicata nel suo comunicato:

“Sia a livello nazionale che internazionale stiamo vivendo un momento molto difficile dove il nostro presente e il nostro benessere è condizionato dalle emergenze ambientali.

Il cambiamento climatico sta generando effetti devastanti, l’intenso caldo e la siccità sono esempi più vicini molto lampanti, così come la persistente perdita di biodiversità, necessitano interventi immediati.

La tutela della biodiversità, la riduzione delle emissioni, la restituzione dello spazio alla natura, sono azioni che servono a contribuire alla conversione sostenibile delle attività economiche.

Informare e sensibilizzare le persone sugli stili di vita più responsabili sono i mattoni fondamentali sui quali costruire una società più sostenibile e inclusiva: ogni momento, ogni politica, ogni investimento, ogni decisione è importante per raggiungere questo risultato, sulle quali il WWF di Basilicata lavora da decenni”.

