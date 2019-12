Anas, bando da 360 milioni per lavori: per la Basilicata…

Continua l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nell’ambito della manutenzione programmata sulla propria rete di strade e autostrade con un bando, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, del valore di 360 milioni di euro per l’esecuzione di lavori sul corpo stradale e sulle relative pertinenze (opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni).

Ha dichiarato l’Amministratore Delegato Massimo Simonini:

“Anas sta intervenendo in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della propria rete stradale e autostradale. Stiamo lavorando per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese.

L’obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie”.

Il bando è suddiviso in 23 lotti per l’affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti in tutte le strutture territoriali o regionali di Anas:

15 milioni di euro per le strade afferenti all’area compartimentale di Palermo in Sicilia (lotto 1);

15 milioni di euro per le strade afferenti all’area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto 2);

10 milioni di euro per le autostrade della Sicilia (lotto 3);

10 milioni di euro per le strade afferenti all’area compartimentale di Cagliari in Sardegna (lotto 4);

10 milioni di euro afferenti all’area compartimentale di Sassari in Sardegna (lotto 5);

15 milioni di euro per la Calabria (lotto 6);

20 milioni di euro per la A2 “Autostrada del Mediterraneo” (lotto 7);

20 milioni di euro per la Basilicata (lotto 8);

15 milioni di euro per la Puglia (lotto 9);

15 milioni di euro per la Campania (lotto 10);

20 milioni di euro per il Lazio (lotto 11);

10 milioni di euro per l’Abruzzo (lotto 12);

10 milioni di euro per il Molise (lotto 13);

10 milioni di euro per le Marche (lotto 14);

20 milioni di euro per l’Umbria (lotto 15);

20 milioni di euro per la Toscana (lotto 16);

25 milioni di euro per l’Emilia-Romagna (lotto 17);

30 milioni di euro per il Veneto (Lotto 18);

5 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia (lotto 19);

30 milioni di euro per la Lombardia (lotto 20);

15 milioni di euro per la Liguria (lotto 21);

10 milioni di euro per il Piemonte (lotto 22);

10 milioni di euro per la Valle d’Aosta (lotto 23).

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade.