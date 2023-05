Alluvione in Emilia Romagna, Bardi: “il mio pensiero alle famiglie delle vittime”. I dettagli

Esondazioni, allagamenti, scuole chiuse, evacuazioni e purtroppo anche morti.

E’ questo il tragico scenario che si sta presentando nell’Emilia- Romagna dove, come fa sapere nel dettaglio il Resto del Carlino, l’ondata di maltempo ha fatto due vittime nel Ravennate e a Fontanelice di Imola.

La prima tragedia a Castel Bolognese dove un ottantenne è stato travolto dall’acqua del Senio esondato, in sella alla sua bici.

E a Fontanelice di Imola (Bologna) è crollata una casa in seguito a uno smottamento, tragico il bilancio: un morto e un disperso.

Centinaia di famiglie evacuate, black out di circa due ore all’aeroporto Marconi di Bologna e stop ai treni: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna- Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza- Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara- Ravenna).

Scuole chiuse, frane, strade interrotte: è pesantissimo il bilancio di questa ondata di maltempo annunciata ma non per questo meno gravosa in tutta l’Emilia Romagna.

In campo anche l’esercito.

Su quanto accaduto, queste le parole del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La mia totale solidarietà a Sbonaccini e ai cittadini dell’Emilia-Romagna per l’evento calamitoso che li ha coinvolti.

Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime”.a

