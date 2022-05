Allarme bocconi al veleno nel materano! Sul posto le Unità cinofile

Unità cinofile antiveleno dei Carabinieri Forestale provenienti dal Reparto del Parco Nazionale del Pollino sono state impegnate nei giorni scorsi nel Comune di Scanzano Jonico (Mt) a seguito di alcune segnalazioni relative all’uso illegale di veleno.

In particolare i due cani impegnati hanno ispezionato la località “Terzo di Cavone” nei pressi di una pineta costiera dove sono stati rinvenuti alcuni bocconi presumibilmente avvelenati composti da parti di insaccati che sono stati repertati, confezionati e consegnati al servizio veterinario dell’Asp di Matera “ Area C” per il successivo inoltro all’Istituto Zooprofilattico competente per Territorio per gli esami di rito e la ricerca dell’eventuale tossico.

L’intervento di ricerca ed ispezione dei luoghi si è esteso nelle zone limitrofe così da attuare un’accurata bonifica dell’area, al fine di evitare il ripetersi di episodi di avvelenamento segnalati in tale territorio.

Ecco le foto.

