Al via la terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera! I dettagli

Dalla Sinfonia Italiana di Mendelssohn al Pulcinella di Stravinsky, omaggi di questi grandi compositori alla tradizione musicale del nostro Paese, dal pianoforte di Francesco Nicolosi che interpreta Mozart, alla rivisitazione di Geppi Cucciari del Pierino e il lupo di Prokof’ev, la terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera è un invito al pubblico a esplorare le diverse sfaccettature della musica classica e moderna.

Undici concerti, dal 7 settembre al 30 dicembre, che prestano particolare attenzione al dialogo tra solisti e Orchestra e all’espressione vocale, mettendo in luce giovani talenti e ospitando al contempo direttori d’orchestra e solisti di altissimo livello artistico per offrire un’esperienza sinfonica ricca e composita.

“La terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera prende avvio sabato 7 settembre all’Auditorium Raffaele Gervasio, la splendida sala da concerti ipogea del Conservatorio Duni di Matera – illustra il direttore artistico dell’Orchestra il Maestro Saverio Vizziello – il concerto inaugurale è a ingresso gratuito : vogliamo offrire a tutti coloro che amano la musica classica di godere del talento di un solista d’eccezione, il violinista Paride Losacco”.

L’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal Maestro Pietro Mianiti, accompagnerà il giovane virtuoso del violino nell’esecuzione del Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra. Il programma della serata è tutto dedicato al compositore Felix Mendelssohn Bartholdy, il secondo brano in scaletta è la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, denominata l'”Italiana” in quanto ispirata dalle atmosfere delle città italiane, che Mendelssohn visitò a partire dal 1830. Il sipario sul concerto Mendelssohn l’italiano si alzerà alle ore 20:30.

“Il concerto inaugurale è a ingresso gratuito, così come il concerto di Natale del 22 dicembre con l’Oratorio di Saint-Saëns che, grazie alla collaborazione con la Curia arcivescovile di Matera, terremo in Cattedrale – afferma la presidente dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm) Gianna Racamato – anche per questa stagione sono molteplici le collaborazioni che l’Orchestra ha stretto con istituzioni e altre realtà musicali.

Sabato 14 settembre, sempre all’Auditorium Gervasio che ospita l’intera stagione concertistica, in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival l’Orchestra Sinfonica di Matera accompagnerà il bandoneón di Fabio Furia su musiche di Piazzolla nello spettacolo TANGO SENSATIONS – Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango. A ottobre – sabato 26 – con il Soroptimist International – Club Matera presentiamo il concerto Donne in musica.

Sul podio il direttore Grazia Giusto e solista il violoncello di Veronica Iannella. Il 10 novembre l’Orchestra e il Festival Duni dedicano un concerto a Igor Stravinsky: in programma il balletto con canto in un atto Pulcinella, scritto da Stravinskij nel 1920 su musiche di Giovanni Battista Pergolesi”.

E’ possibile contattare l’Orchestra Sinfonica di Matera anche tramite WhatsApp al numero +39 327 485 0461.

CALENDARIO APPUNTAMENTI STAGIONE CONCERTISTICA:

· Sabato 7 settembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera (*)

MENDELSSOHN L’ITALIANO

Paride Losacco – Violino;

Musiche di: Felix Mendelssohn Bartholdy

Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra

Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana”

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

(*) concerto di presentazione a ingresso GRATUITO

· Sabato 14 settembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera (*)

TANGO SENSATIONS – Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango.

In collaborazione con Fadiesis Accordion Festival 2024

Fabio Furia – bandoneón

Marco Schirru – pianoforte

Musiche di: Astor Piazzolla, Fabio Furia, Emilio Balcarce.

Prima esecuzione assoluta su commissione FOSM

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Giovanni Rinaldi

(*) concerto fuori abbonamento

· Giovedì 26 settembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

PUCCINI FOREVER

Valentina Boi – Soprano

Ugo Tarquini – Tenore

Musiche di: Giacomo Puccini

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Daniele Agiman

· Domenica 13 ottobre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

IL FASCINO DI MOZART

Francesco Nicolosi – Pianoforte

Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Luigi Piovano

· Giovedì 17 ottobre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

LA TROMPETTE VIRTUOSE

Lucienne Reaudin Vary – Tromba;

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Valentino Favoino

· Sabato 26 ottobre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

DONNE IN MUSICA

In collaborazione con Soroptimist International – Club Matera

Veronica Iannella – Violoncello

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Grazia Giusto

· Domenica 10 novembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

STRAVINSKY NEOCLASSICO – PULCINELLA

In collaborazione con Festival Duni

Gianna Racamato – Mezzosoprano

Stefano Colucci – Tenore

Marcello Rosiello – Baritono

Musiche: Igor Stravinsky

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Saverio Vizziello

· Giovedì 28 novembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

IL 900 SINFONICO

Marcello Forte – Violoncello

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pasquale Corrado

· Sabato 7 dicembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

CUCCIARI, PIERINO E IL LUPO

Geppi Cucciari – Voce recitante

Musiche di: Sergej Prokof’ev

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

· Domenica 22 dicembre ore 20:30 – Cattedrale Maria SS. della Bruna – Matera (*)

ORATORIO DE NOËL

Musiche di: Camille Saint-Saëns

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Gianluigi Borrelli

(*) concerto fuori abbonamento

· Lunedì 30 dicembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

CONCERTO DI FINE ANNO

Giuseppe Gibboni – Violino

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Michele Nitti.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica 2024, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è realizzata in collaborazione con: Curia Arcivescovile di Matera – Irsina, Fadiesis Accordion Festival, Festival Duni, Soroptimist Club Matera.