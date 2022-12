Addio al bonus da 500 euro per i diciottenni! Ecco i dettagli

Come si apprende su Today “potrebbe scomparire il 18App, il bonus da 500 euro per i diciottenni da investire in teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre.

Un emendamento alla legge di bilancio depositato dalla maggioranza (FdI, Lega e Fi) cancella la misura.

Con questa mossa tornano disponibili (se approvato) 230 milioni di euro annui, che secondo la modifica proposta verrebbero destinate al mondo dello spettacolo e della cultura.

La proposta di abolire il bonus per i neo diciottenni ha fatto insorgere l’opposizione.

‘Un emendamento della maggioranza azzera la App 18.

Una cosa assurda dopo che Francia, Spagna e Germania hanno introdotto un bonus cultura esplicitamente ispirato dal nostro.

Il governo faccia marcia indietro e non tagli alla cultura’, scrive Dario Franceschini, ex ministro della Cultura”.

