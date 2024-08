A Tricarico un evento speciale dedicato al ricordo del caro amico Giovanni Centola. I dettagli

Il quartiere di Via Piano a Tricarico (MT) è orgoglioso di annunciare la “Festa di Via Piano 2024: Uniti nella Solidarietà”, un evento speciale dedicato al ricordo del caro amico Giovanni Centola.

L’evento, organizzato dai residenti del quartiere in collaborazione con il Circolo Culturale Antonio Infantino e con il patrocinio del Comune di Tricarico, vedrà la partecipazione dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata.

La festa, la cui ultima edizione risale al 2011, è sempre stata un momento di aggregazione per il vicinato, offrendo un’opportunità per trascorrere una serata in compagnia.

Quest’anno, l’evento si propone di essere un’occasione di ritrovo e solidarietà per tutta la comunità, con un programma ricco e variegato:

Ore 16:00 – Giochi della tradizione: Un pomeriggio di giochi per bambini di ogni età, per riscoprire e divertirsi con le attività ludiche di un tempo.

Ore 18:30 – Incontro con l’artista Raffaele Pentasuglia: Presso il “Vecchio Frantoio”, un momento culturale con Raffaele Pentasuglia, scultore, ceramista, cartapestaio, pittore e illustratore. A seguire, una passeggiata nel centro storico con disegno dal vivo.

Ore 20:30 – Momento commemorativo dedicato a Giovanni Centola: Una cerimonia in ricordo di Giovanni Centola, condotta da Don Antonio Martelli.

Ore 21:00 – Musica itinerante e stand enogastronomici: Inizio della musica itinerante della tradizione tricaricese e apertura degli stand enogastronomici gestiti dai residenti di Via Piano.

Ore 22:30 – Intrattenimento musicale: Spettacolo musicale a cura di Giuseppe Potenza “Voli di Note”.

Ore 00:00 – “Pennetta di mezzanotte”: Chiusura della serata con una gustosa pennetta offerta dai residenti di Via Piano.

Oltre a celebrare il ricordo di Giovanni Centola e a raccogliere fondi per una causa importante, la Festa di Via Piano vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza del vicinato.

In un mondo in cui le persone sono sempre più sole e falsamente connesse attraverso la tecnologia, eventi come questo ricordano l’importanza delle relazioni autentiche e del supporto reciproco.

Il vicinato non è solo un insieme di case vicine, ma una comunità di persone che condividono momenti di gioia, di difficoltà e di crescita.

Ritrovarsi, conoscersi, sostenersi a vicenda: questi sono i valori che rendono viva una comunità e che vogliamo celebrare insieme a tutti voi.

Invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa giornata di festa e solidarietà.

Le donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente devolute all’AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro.

Un’occasione per divertirsi, ricordare e contribuire ad una causa importante.

Di seguito la locandina con i dettagli.