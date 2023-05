A Pisticci una tre giorni con la Madonna di Fatima Pellegrina! Ecco il programma

La grande festa di maggio.

Una tre giorni con la Madonna di Fatima Pellegrina.

Da lunedì 15 a mercoledì 17 maggio infatti, una ospite di eccezione nella nostra città, che la accoglierà e onorerà come si deve, durante la celebrazione della Missione Eucaristica.

Un programma intenso preparato dal Parroco Don Mattia Albano e dall’Associazione Apostolato Eucaristico Mariano della Parrocchia di Sant’Antonio, che in particolare prevede per le ore 17,30 di lunedì 15,00, l’arrivo della Statua accolta dai fedeli, con il saluto dello stesso Parroco e una breve presentazione della missione da parte dell’Associazione con il Messaggio di Fatima (1° parte).

Seguirà la recita del Santo Rosario, animato da Unitalsi, con la celebrazione Eucaristica alle 19,30.

Alle ore 20,00 invece, è previsto un incontro di preghiera con i giovani (aperto a tutti) con la proiezione di un DVD sul Santuario di Fatima.

Per la giornata di Martedì 16 maggio, alle ore 8,00 è in programma la Celebrazione Eucaristica con esposizione del SS. Sacramento e recita di lodi.

Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 l’adorazione, dalle 9,00 alle 11,00 confessioni e alle 12,00 l’Angelus e la Benedizione Eucaristica.

Un incontro di preghiera con i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, con proiezione di un cartone animato su Fatima, è previsto per le ore 16,00.

Alle ore 17,30 seguirà una Conferenza sul Messaggio di Fatima (2° parte) e poi, alle 18,30 recita del Santo Rosario, animato da OFS.

Il programma prosegue con la Celebrazione Eucaristica alle ore 19,00 e alle 20,00 la Catechesi più che attuale, dal titolo “E’ possibile una famiglia felice? Le dinamiche della vita di coppia: prevenire e gestire la conflittualità”. Relatore il Dr. Vittorio Ambrosioni, consulente e Mediatore familiare.

Mercoledì 17 maggio, ultimo giorno di permanenza della Madonna di Fatima.

Si inizia alle ore 8,00 con la Celebrazione Eucaristica, con esposizione del SS. Sacramento e lodi.

Dalle 8,00 alle 12,00, adorazione.

Alle 12,00 l’Angelus con benedizione Eucaristica.

Alle 16,30 Santo Rosario animato da RNS.

Seguirà una Conferenza sul Messaggio di Fatima alle ore 17,30 ed alle 19,00 Celebrazione Eucaristica conclusiva con rinnovo delle Promesse Battesimali, atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria e partenza della statua internazionale della Madonna di Fatima, per altre destinazioni.

Per l’occasione, da parte del Parroco don Mattia, la raccomandazione, per una partecipata, corposa e calorosa presenza di fedeli, a tutte le manifestazioni in programma che accompagneranno l’importante, straordinario evento, della tre giorni con la Vergine di Fatima nella città di Pisticci.

Di seguito la locandina con il programma.

