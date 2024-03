A Pisticci è arrivato Brumotti di Striscia la Notizia! Le foto

Vittorio Brumotti, personaggio televisivo noto per le sue straordinarie incursioni sulle due ruote in programmi cult come “Striscia la notizia” è arrivato a Pisticci.

Entrato per ben 10 volte nel Guinness dei Primati è l’inventore del Road bike Freestyle, con cui compie le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

Brumotti è in Basilicata non solo per partecipare al Bike Forum, ma anche per promuovere il territorio sui suoi popolatissimi canali social.

Con la sua bici si sta divertendo ad attraversare i luoghi più impervi e più suggestivi di Matera e della sua provincia.

Come fa sapere una nota del Comune di Pisticci:

“Che Spettacolo Brumotti a Pisticci!

Non potevamo essere più felici di accogliere Vittorio Brumotti nel nostro meraviglioso centro storico.

Le sue acrobazie mozzafiato hanno davvero fatto brillare Pisticci sotto il sole.

Un ringraziamento speciale a Brumotti per aver scelto la nostra città come palcoscenico delle sue incredibili prodezze in bicicletta.

Un ringraziamento anche ad APT Basilicata per aver scelto i Calanchi e Pisticci come tappe del tour del trial biker alla scoperta dei paesaggi suggestivi della Basilicata.

Brumotti è stato ospite della prima edizione del Basilicata Bike Forum, dedicata al cicloturismo organizzata da Regione e Apt Basilicata”.

Queste alcune foto.