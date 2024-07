Metaponto, celebrazioni in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Le foto

Nella serata di mercoledì 24 luglio, nel suggestivo sito archeologico delle Tavole Palatine in Metaponto di Bernalda (MT), si è tenuta la manifestazione “Fiamme Gialle in festa al tempio di Hera”, un evento culturale in cui, tra musica, monologhi e pillole di archeologia, si è celebrato il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Lo spettacolo, curato di Lara Tataranno, patrocinato dal Comune di Bernalda, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera e dalla Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Basilicata, a cui hanno partecipato autorità civili, militari e religiose lucane oltre ad una vasta platea di cittadini, ha avuto inizio dalle ore 19:30 ed è stato moderato dalla giornalista Mary Padula.

Dopo gli indirizzi di saluto, tra gli altri, del Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Roberto Pennoni, l’archeologo Martino Iannibelli ha effettuato un intervento illustrativo circa la storia e le curiosità dello splendido sito archeologico.

A seguire, l’attrice materana Anna Rita del Piano si è esibita nella performance intitolata “Fuoco e Fiamme”, accostando lo spirito del mito greco di Efesto, dio della metallurgia e degli artigiani, che con la forza del fuoco produce e crea, al Corpo della Guardia di Finanza che con le proprie competenze contribuisce a forgiare un’Italia più giusta ed economicamente sicura.

La magica atmosfera notturna del tempio di Hera è stata resa vieppiù suggestiva dalle coinvolgenti note del quartetto musicale apulo-lucano tutto al femminile “Insolito pop”, composto dalle gravinesi Rita Zingariello all’arpa e dalla cantante Terry Digennaro, dal violino dell’altamurana Angela Pisicchio e dal flauto di Rossella Bifulco di Pisticci.

Nel sito, è stato allestito anche uno stand celebrativo per il 250° Anniversario, con pannelli espositivi e bacheche.

Ecco le foto.