A Montescaglioso 100 bambini per la “Festa dell’Accoglienza”! I dettagli dell’evento

Si è svolto Sabato mattina, presso il campo sportivo “Comunale” di Montescaglioso, dalle ore 09.30, l’incontro-evento denominato “Festa dell’Accoglienza”, organizzato dalla Scuola Calcio Polisportiva Libertas Montescaglioso.

Questa manifestazione, ci dice in coro unanime tutto lo staff, è un modo per incontrare le famiglie di tutti i ragazzi del settore giovanile.

Non un semplice scambio di saluti, ma un’occasione di confronto, nell’avvio della stagione del settore giovanile.

Ricordiamo che la scuola calcio della società della città dell’Abbazia, è da oltre un trentennio impegnata sul proprio territorio con l’obiettivo di ritrovarsi per socializzare e divertirsi giocando a calcio, approfondendo tutti quegli aspetti fondamentali legati alla salute dei propri giovani atleti, e coadiuvando le famiglie nel percorso armonioso di crescita dei propri figli.

La Festa dell’Accoglienza è un momento aggregativo aperto a tutti gli associati, e non a caso è stata scelta la parola “Accoglienza”, per evidenziare che tutti sono accolti con gioia ed entusiasmo in un contesto volto al rispetto delle regole.

Questi momenti aggregativi, ci dice mister Franco Panico, sono importanti per la condivisione e la promozione di tutti quei progetti ed attività legate allo sport ed al sociale che la Scuola Calcio Polisportiva Libertas Montescaglioso, si appresta a realizzare continuando il percorso intrapreso nel corso dell’anno sportivo, e che intenderà realizzare nel prossimo futuro con la collaborazione di una società professionistica e con l’iter per diventare un Academy.

Nel corso della manifestazione, sono state illustrate tutte le attività prettamente calcistiche della Scuola Calcio, che, i quasi 100 associati, dal 2011 al 2018, distribuiti in tutte le categorie della F.I.G.C. – Settore Giovanile Scolastico e Attività di Base del Comitato Regionale Basilicata, svolgeranno nel prosieguo del corrente anno sportivo 2023/2024, nei propri campionati di competenza.

La manifestazione poi è proseguita illustrando ai partecipanti i progetti futuri della scuola calcio, con circa 100 bambini suddivisi in 10 squadre su sette mini campi, sotto l’attento sguardo dei responsabili della società comprendente lo staff tecnico e lo staff societario.

Tante altre novità coinvolgeranno tutti quei genitori che avranno voglia di collaborare con la stessa sana passione che accomuna l’intero staff tecnico-dirigenziale, coordinati da mister Franco Panico, coadiuvato da Peppino David dal vice presidente Vincenzo Matarazzo e dal presidente Nunzio Locantore, tutto al solo scopo aggregativo e socializzante dei bambini e dei ragazzi del territorio montese, attraverso la condivisione dei più alti valori etici sportivi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)