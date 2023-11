A Montalbano Jonico otto musicisti sul palco provenienti da 4 regioni del Sud Italia! Il concerto in programma

Otto musicisti sul palco provenienti da 4 regioni del Sud Italia, un progetto ideato e prodotto da La Bazzarra con la direzione musicale ed artistica di Mario Crispi e Gigi De Luca, farà la sua residenza artistica in Fondazione Appennino per preparare due concerti:

Sabato 25 Novembre a Montalbano Jonico (MT) e Domenica 26 Novembre a Senise.

Questi eventi assumono un significato particolare poiché sperimentano l’incrocio, in realtà già sperimentato da Fondazione Appennino in altre circostanze, tra il Festival Appennino Mediterraneo e la residenza artistica in un paese dell’Appennino dell’entroterra lucano.

Con La Banda del Sud andranno in scena i lucani Luca Fabrizio (mandolino e chitarra) e Marcello De Carolis (chitarra battente), i campani Raffaele Califano e Hiran Salsano (voce e tamburo), la calabrese Emy Vaccari (danza, tamburo e lira calabrese), i siciliani Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Antonio Smiriglia (voce e tamburo) e Mario Crispi (fiati etnici).

Otto musicisti provenienti da quattro regioni che hanno la necessità di incontrarsi e mettere a punto lo spettacolo, si incontrano a Montemurro, grazie alle strutture messe a disposizione da Fondazione Appennino, per preparare la performance rende evidente come sia possibile coniugare un Festival con “ospitalità”.

C’è un bisogno diffuso di recupero di identità, di riconoscersi nelle radici comuni di un Sud che resta creativamente e artisticamente il punto di riferimento della cultura italiana nel mondo.

La Banda del Sud, testimonia l’intento di sviluppare azioni professionali di internazionalizzazione della musica del Sud Italia, portandola in giro per il mondo e costruendo per il futuro ponti culturali con il Mediterraneo.

Un progetto che promuove l’amore per le proprie tradizioni, lo scambio di visioni artistiche e l’incontro per la creazione di un’originale dimensione musicale contemporanea e innovativa.