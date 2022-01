A Matera nasce Forma: non il solito negozio di abbigliamento ma un luogo di eccellenze locali che dà lavoro a 5 ragazzi del luogo! Ecco la storia e le foto

In questo periodo dell’anno la nostra Matera diventa ancora più unica.

Passeggiare per le sue vie, durante le feste, è come camminare all’interno di un vero e proprio presepe, con le sue casette e decorazioni.

E’ una città che conquista in ogni scorcio e che riserva mille sorprese.

Patrimonio dell’Unesco dal 1993, il suo riconoscimento è quello di essere “un modello di vita in equilibrio con l’ambiente, con cui si integra senza stravolgerlo, pur sfruttandone le risorse”.

Ogni anno accogliamo turisti che vogliono saperne di più della nostra Città, scelta anche da registi italiani e stranieri come set di film di successo.

Ogni luogo è un capolavoro di architettura e arredo.

Ma Matera non è solo questo.

Dopo aver visitato i luoghi culturalmente più interessanti o durante una semplice passeggiata, è possibile ammirare le vetrine e gli interni di negozi per individuare il capo o l’accessorio che manca nel proprio guardaroba.

Per valorizzare quello che è il nostro modo di essere, un gruppo di giovani materani ha deciso di lanciare un progetto unico nel suo genere.

Si tratta del negozio di abbigliamento maschile “Forma”.

Inaugurato lo scorso 13 Dicembre a Matera, in via Nazionale 158, si tratta di un “temporary store” all’interno del quale susseguiranno vari cambiamenti nel corso del tempo.

Nasce principalmente con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la città di Matera e la sua provincia, condividere storie di successo e creare interessanti sinergie con il territorio nei settori più variegati.

Dunque, quale migliore occasione per dare il via al lancio dei saldi di stagione?

“Forma” non è un semplice negozio di abbigliamento maschile ma un luogo in cui, accanto ai brand selezionati, valorizzare le eccellenze locali e raccogliere i progetti più rappresentativi (il primo esposto è CasaMatera).

I lavori di ristrutturazione necessari agli spazi che ospitano Forma, diventano il concept alla base del temporary store.

Gli arredi espositivi e la campagna di lancio realizzata immergono i clienti/visitatori nel pieno del “cantiere”, comunicando la fase transitoria dello store.

Un passaggio necessario quanto attrattivo.

Si avvicina ai materani dalle prime fasi di vera e propria costruzione fino all’apertura definitiva, che avverrà in primavera e della quale si può già apprezzare il nuovo progetto.

La costante evoluzione riguarda anche la brand list e accomuna al target di riferimento: l’uomo, di qualsiasi età, che conserva la sua attitudine contemporanea.

Abbiamo chiesto maggiori informazioni al gruppo di giovani materani, ideatori di questo nuovo progetto:

“Il nome prende appunto “Forma” da un’idea non definita.

Non ci vogliamo legare troppo agli stereotipi di negozio standard di abbigliamento, ma a un negozio che cambia nel tempo e che diventa punto d’incontro (da qui il progetto CasaMatera ma ne seguirono tanti altri).

L’ambizione è quella di generare delle sinergie con aziende locali e con la clientela locale.

“Forma” nasce a Matera per i materani, ma con un respiro internazionale, perché questa idea guarda anche ai competitor internazionali.

La prima mutazione arriverà già in Primavera, dove prenderà vita un ulteriore nuovo progetto che i clienti potranno vedere già su carta.

Il target a cui ci rivolgiamo è sicuramente quello dell’uomo giovane.

Abbiamo una vasta selezione di prodotti, dal punto di vista quantitativo, qualitativo e innovativo.

Inoltre, quasi tutti i brand saranno esclusivi quali:

Baracuta

Barbour

Blundstone

Calvin Klein

Cp Company

D.a.t.e.

Napapijri

New Balance

Saucony

Sprayground e tanti altri.

Insomma, una vasta gamma di scelta per il giovane che non vuole più vestire come un ragazzino o per l’uomo più maturo che vuole essere sempre giovanile”.

Un percorso di vita e di crescita professionale che ci auguriamo possa essere di esempio e di ispirazione per i tanti ragazzi che inseguono il sogno di aprire un’azienda.

Facciamo i complimenti a questi giovani per aver avuto il coraggio di investire nella propria Città dando lavoro ad altrettanti 5 giovani materani che, data la crisi, sarebbero stati costretti ad abbandonare la nostra Regione.

Forma vi aspetta in via Nazionale 158 a Matera.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)