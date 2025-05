A Matera l’incontro “Puliamo il parco” per tutelare la bellezza della Murgia. L’iniziativa

L’Ente Parco della Murgia Materana, organizza per martedì 13 Maggio 2025, con inizio alle ore 10:30 presso la sede dell’Ente Parco in via Sette Dolori, 10 Matera, la conferenza stampa di presentazione di Puliamo il parco, una giornata per riflettere insieme su nuove modalità di approccio al territorio.

Puliamo il parco si realizza insieme a:

ANPANA Guardie per la Tutela Ambientale;

CAI Matera Falco Naumanni;

GVA MATERA Gruppo Volontari per l’Ambiente;

ITALIA NOSTRA;

LEGAMBIENTE Circolo di Matera;