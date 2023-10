A Matera l’Assemblea Regionale di Fratelli d’Italia: previsto l’intervento della Premier Meloni. I dettagli

Si svolgerà il prossimo 22 ottobre, in una location suggestiva della meravigliosa Matera, l’Assemblea Regionale di Basilicata di Fratelli d’Italia “L’Italia Vincente”.

L’evento, dopo gli Stati Generali Summer School organizzati a Potenza il 7-8 e 9 settembre, intende raccontare ai presenti la nuova stagione politica di Fratelli d’Italia, i riscontri e i resoconti ottenuti dagli incontri svolti negli ultimi mesi, fortemente voluti dall’intero partito regionale, con i cittadini quanto con tutte le parti sociali, un anno di governo Meloni ed un anno di risultati importanti e determinanti per l’intero Paese.

Nell’occasione grazie anche alla preziosa presenza di tutti i dirigenti lucani del partito, tra cui l’On. Aldo Mattia, il Senatore Gianni Rosa e l’On. Salvatore Caiata, sarà illustrata anche quella che è la visione del futuro che questa governance desidera dare al nostro territorio, per una crescente valorizzazione della Basilicata anche a livello nazionale.

Presenzieranno l’Assemblea il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, il Coordinatore Provinciale della provincia di Matera Augusto Toto e il Coordinatore Provinciale della provincia di Potenza Giuseppe Giuzio, insieme ai Consiglieri e degli Assessori regionali di Fratelli d’Italia, che descriveranno i traguardi raggiunti e delle ancora spiccate potenzialità che la Regione Basilicata possiede e che si intende valorizzare.

Così il coordinatore regionale del partito Piergiorgio Quarto:

“In questa ulteriore occasione di confronto con i cittadini, saremo onorati di ospitare attraverso un collegamento in remoto, la nostra Premier Giorgia Meloni con cui affronteremo sia i temi trattati quest’ultimo anno dal Governo nazionale: un anno di risultati, di impegno e di traguardi raggiunti per l’Italia, sia le tematiche regionali più attuali, come sanità, lavoro, imprese, con la viva partecipazione di numerosi amministratori locali della nostra Regione, al fine di nutrire quel necessario confronto volto anche ad alimentare la nostra consapevolezza e la nostra capacità di informazione, per poter dare ai nostri cittadini comunque e sempre delle risposte concrete.

Gli Stati Generali Summer School di FdI che si sono svolti a Potenza, si sono basati su incontri di stampo formativo, destinati soprattutto ai più giovani militanti del partito e ai giovani amministratori, sostenuti anche dall’intervento di numerosi Ministri.

Domenica a Matera avrà luogo un’Assemblea dei Quadri regionali, in cui affermeremo in che modo Giorgia Meloni sta mantenendo tutte le promesse fatte in campagna elettorale e in che modo le sue scelte, portano oggi beneficio anche nella nostra realtà, al di la delle critiche strumentali che si sollevano: obiettivi raggiunti e obiettivi su cui il Governo non demorde e su cui con tenacia e fermezza sta lavorando”.

Fratelli d’Italia in Basilicata c’è e cresce quotidianamente nei consensi grazie alla presenza manifestata nei territori e per i territori anche, grazie al dialogo bilaterale instaurato da una parte con la gente e con gli amministratori locali, dall’altro con il Governo nazionale.

Il Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto conclude:

“Continuiamo ad animare il valore della coerenza che significa fare le cose che si sono annunciate, adoperarsi per attuare quanto è stato detto e promesso.

C’è ancora tanto da fare, ma i primi germogli nati dal lavoro svolto sono sotto gli occhi di tutti e siamo fieri di essere qui oggi e di poterne parlare esaltandone l’immenso valore”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

