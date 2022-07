A Matera la quarta conferenza dei Sindaci della Provincia: redatto un verbale su queste criticità sanitarie!

Si è tenuta la quarta conferenza dei Sindaci della Provincia di Matera, convocata dal Sindaco Bennardi, nella giornata di oggi 29 Luglio 2022, con la presenza dell‘assessore regionale alla Sanità e del DG ASM dott.ssa Pulvirenti.

Presente anche il Presidente della Provincia Marrese e il Presidente ANCI Basilicata Bernardo.

Tutti i Sindaci della provincia, tra questi anche sindaci-medici, hanno espresso le loro considerazioni, trasmettendo le principali criticità territoriali, il verbale costituirà un fondamentale documento e punto di riferimento a disposizione della politica regionale.

L’assessore regionale e il Direttore Pulvirenti si sono resi disponibili a recepire le analisi dei Sindaci e provvedere a migliorare insieme in modo costruttivo sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza la macchina sanitaria regionale e provinciale in particolare, pur con insormontabili carenze come la difficoltà di reperire personale medico sanitario a livello nazionale e regionale.

Sottolinea il Sindaco Bennardi:

In merito alla situazione dell’Ospedale delle Grazie, ho personalmente sottoposto la questione delle liste d’attesa e del Pronto Soccorso, a proposito del quale ho chiesto novità sulla delibera approvata nel Febbraio scorso, (DGR. n.71/2022) che prevede progetti di potenziamento della rete delle strutture sanitarie per un totale di circa 15 Milioni di euro.

Tra gli interventi previsti, vi era proprio il potenziamento dei presidi ospedalieri con l’ampliamento delle terapie intensive e subintensive, ma anche l’adeguamento del Pronto Soccorso del Madonna delle Grazie di Matera.

Tante le questioni ancora da migliorare, ma i Sindaci sono a disposizione e continueranno a chiedere risultati.

E’ proprio con questo spirito che ho proposto, in qualità di Sindaco capoluogo, di strutturare la conferenza dei Sindaci in modo cadenzato e programmato, per affrontare questo periodo di debolezza del sistema sanitario, fino a quando non riuscirà ad andare a regime.

Abbiamo anche ricordato a più riprese il lavoro fatto nel documento firmato da tutti i Sindaci, il Patto dei Sindaci sulla sanità, auspicando che possa essere preso in considerazione nelle linee generali e politiche a livello di riforma regionale.

Il verbale della conferenza sarà disponibile nei prossimi giorni”.

