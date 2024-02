A Matera inaugurata la nuova Stazione mobile della Polizia locale. Le foto

Con la benedizione di don Giuseppe Tarasco, è stata inaugurata stamane la nuova Stazione mobile della Polizia locale di Matera.

All’evento presso l’hotel “Mulino Alvino”, ha preso parte il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alla Polizia locale, Giuseppe Digilio, il comandante del Corpo, colonnello Paolo Milillo, e gli agenti di Matera, impegnati poi con i colleghi di tutto il sud Italia in una giornata di formazione sulle nozioni di polizia giudiziaria, organizzata dal Comando municipale.

Il van Volkswagen “Caravelle” è stato acquistato con i fondi del dipartimento di prevenzione antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sarà utilizzato come ufficio di prossimità per l’infortunistica stradale, la prevenzione ed il controllo della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, oltre che per servizi di presidio nei quartieri.

Si vuole offrire alla comunità uno spazio riservato e confortevole anche per raccogliere denunce e segnalazioni direttamente in loco, oltre che per sentire testimoni e persone informate su fatti di rilevanza giudiziaria.

Il mezzo è dotato di torre faro, computer e sistema per alcol e drug test, può trasportare tre agenti e nella cellula dispone di tavolo e divanetti come un vero ufficio mobile.

Hanno commentato Bennardi e Digilio:

“Siamo molto soddisfatti per questa importante dotazione del Comando di Polizia locale perché consentirà agli agenti di effettuare degli efficaci servizi di strada, utili in caso di incidenti o rilevazione di infrazioni gravi come la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, fenomeno preoccupante ed emergente anche nella nostra città”.

Il mezzo è già pienamente operativo e nei prossimi giorni si potrà vedere circolare in città.

Ecco le foto.