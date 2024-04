A Matera il ministro per la Disabilità. Ecco quando

Oggi 2 aprile, nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Aide Basilicata è lieta di comunicare che il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, visiterà il primo Laboratorio di Ceramica del Progetto Acqua, Aria, Terra e Fuoco, allestito nello Urban Center Spine Bianche Via Dante Alighieri, 84a – Matera.

La visita è prevista per giovedì prossimo 4 aprile alle ore 14,30.

Durante l’incontro, gli allievi del corso di lavorazione dell’argilla mostreranno i manufatti da loro realizzati, verranno illustrate le attività del progetto e condivisi momenti e riflessioni formulati durante gli appuntamenti settimanali.

Verranno infine rappresentate proposte ed istanze da parte delle famiglie di giovani portatori di disabilità.

Obiettivo principale del Progetto Acqua, Aria, Terra e Fuoco, il cui soggetto proponente è Aide Basilicata, è stato quello di avviare laboratori di ceramica rivolti a ragazzi dai 12 ai 25 anni di entrambi i generi, autistici, con sindrome di Down e altre disabilità, di Matera, Montalbano, Tricarico e Melfi per una durata di 14 mesi complessivi.

Il Progetto, presentato alla collettività il 14 novembre scorso, ha già avviato nella città di Matera il primo dei laboratori e a breve partiranno

gli altri laboratori dei paesi sopra citati, con la stessa modalità organizzativa.

Il Progetto Acqua, Aria, Terra e Fuoco, nasce grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, un’iniziativa di crowdfunding dedicata alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle persone in difficoltà.

AIDE Basilicata, di concerto con i partners, ha ritenuto di coinvolgere nella fase di monitoraggio dei risultati, la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, al fine di mostrare le attività svolte dai ragazzi, fornire un report dei risultati ottenuti in itinere, con dati forniti dal personale coinvolto nelle attività ed essere parti attive nelle proposte da attuare in futuro in tema di disabilità.

Tutto ciò per consentire a questi giovani il raggiungimento del più elevato grado di autonomia e inserimento sociale, a partire dal tema del lavoro e della transizione alla vita adulta e sostenere e favorire l’inclusione.

Un invito quindi ad essere attenti e vicini alle persone con disabilità e alle loro famiglie per affrontare con efficacia le criticità che queste incontrano quotidianamente.

PROGRAMMA VISITA MINISTRA PER LE DISABILITÀ ALESSANDRA LOCATELLI “ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO”

4 Aprile 2024, Hubout Spazio Spine Bianche Laboratorio Urban Center

Via Dante, Matera

Saluti: Anna Selvaggi, Presidente AIDE Basilicata

Saluti istituzionali:

Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità,

Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata,

Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera,

Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di Matera,

Pina Donata Coviello, Direttrice Filiale Imprese di Matera Intesa Sanpaolo.

Relaziona sul progetto: Stefania Draicchio, Project Manager e Referente di progetto “Acqua, aria, terra e fuoco”

Spazio al dibattito

Modera: Anna Larato, Giornalista, Addetto stampa progetto “Acqua, aria, terra e fuoco”