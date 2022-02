A Matera confronto a più voci su caro bollette e truffe. I dettagli dell’incontro

Il prossimo 25 Febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 16:009, presso l’Hotel San Domenico al Piano di Matera, si terrà il Congresso Regionale dell’ADICONSUM BASILICATA.

I lavori congressuali saranno preceduti da una Tavola rotonda dal titolo “La tutela del consumatore al tempo del COVID-19”, alla quale parteciperanno in qualità di relatori:

il Segretario della USR Cisl di Basilicata;

il Presidente dell’Adiconsum Nazionale;

il Presidente Adiconsum Basilicata;

il Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti;

il Difensore civico della Basilicata;

il Garante del contribuente;

il Corecom di Basilicata;

il Responsabile per i rapporti con le Associazioni dei consumatori di ENI spa;

il Direttore commerciale di Acquedotto Lucano spa;

tutti rappresentanti degli organismi associativi di Adiconsum Basilicata a livello provinciale.

Si farà un resoconto dell’attività dell’ADICONSUM BASILICATA nell’ultimo quadriennio, con particolare riferimento a quanto è stato fatto dai nostri volontari nel periodo della pandemia causata dal COVID 19, e quello che si sta mettendo in campo nell’ultimo anno per far fronte alle problematiche create dalla crisi economica conseguente alla pandemia.

Durante il dibattito si porrà l’attenzione su:

“CARO BOLLETTE”;

fenomeno dell’”INCREMENTO DEGLI ACQUISTI ON-LINE” determinato dal particolare momento che stiamo attraversando e sul rischio sempre più frequente di incappare in truffe.

Ci si soffermerà, in particolare, sul fenomeno di continua crescita del settore dell’e-Commerce, tenuto conto che nel 2021 gli acquisti online in Italia sono valsi 39,4 miliardi di Euro rispetto al 2020, anno in cui si era già assistito a un incremento netto del fenomeno (a causa della pandemia) e che nel 2021 si è registrato un +21%.

Seguiranno:

il dibattito degli intervenuti alla Tavola rotonda

gli adempimenti statutari relativi al rinnovo degli organismi e delle cariche associative di ADICONSUM BASILICATA.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’incontro.

