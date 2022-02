Basilicata, scontro frontale: 2 persone in ospedale

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio, in data odierna, alle ore 9:00 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla S.S. 655, al Km75+300, bivio Montemilone – Palazzo San Gervasio.

Arrivati sul posto, hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, un’Alfa Romeo Giulietta ed una Volvo XC40.

I due conducenti, soccorsi dal personale del 118 con due ambulanze, sono stati trasportati presso l’ospedale di Melfi.

Messi in sicurezza i veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul luogo dell’accaduto anche Carabinieri e soccorso stradale.

Ecco le foto.

