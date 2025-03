A Grottole l’evento culturale dedicato a due grandi attrici del teatro italiano. I dettagli dell’iniziativa

Il giorno Sabato 8 Marzo 2025, in occasione della giornata della donna, è in programma presso il Castello Sichinulfo di Grottole, una doppia rappresentazione alle 18:00 e alle 21:00, dello spettacolo “Di Franca in Franca la comicità è donna” realizzato dall’”Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità”.

L’ingresso è gratuito con prenotazione, telefonando al numero 328 351 4095.

Gli spettacoli sono realizzati grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Grottole (MT) che, attraverso le voci del Sindaco Angelo De Vito e del Vicesindaco con delega alla Cultura Mariapina Cosentino dichiarano di essere entusiasti e di aver voluto fortemente questo prestigioso evento in programmazione e invitano la popolazione a parteciparvi numerosa.

L’evento culturale è dedicato a due grandi attrici del teatro italiano, Franca Rame e Franca Valeri: due donne anticonformiste che hanno avuto il coraggio di farci ridere e piangere, di denunciare con intelligente ironia temi forti e ancora tremendamente attuali.

I tre attori Alessandra Cavalli, Carmine D’Aria e Isadora Dellavalle, diretti dal regista Francesco Pellicini e accompagnati al pianoforte dalla musicista Emanuela Ferrari, ci condurranno in un entusiasmante viaggio nell’universo femminile, che ripercorre la storia dell’Italia dagli anni ’20 ad oggi.

Ci riconosceremo nelle variegate situazioni proposte e ironizzeremo dei nostri vizi e delle nostre virtù.

Ci immergeremo negli anni del boom economico:

trattando il tema della sicurezza sul lavoro;

vivremo il fermento degli anni ’70 e il periodo buio della violenza sulle donne e la piaga dei rapimenti;

incontreremo la crisi di coppia e la Milano da bere degli anni ‘80.

Come sottofondo a questo viaggio ci sarà la difficoltà, ma anche l’ironia e la resilienza delle madri, delle lavoratrici, delle mogli, delle casalinghe, delle single: insomma di tutte le donne, che spesso si trovano ad interpretare molteplici ruoli nel teatro della vita.

Scopriremo in chiave comica, ironica e scevra da ogni vittimismo, che i temi trattati ci riguardano ancora tutti e mostreremo alle nuove generazioni che insieme, donne e uomini, abbiamo ancora tanto da dire, da fare e da dare…come hanno fatto Franca e Franca, di scena in scena, di lotta in lotta, di donna in donna, di artista in artista, di risata in risata.

